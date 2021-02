Skriftlige eksamener på ungdomsskoler og videregående skoler avlyses

NTB Innenriks

Det kunngjorde Kunnskapsdepartementet mandag.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Avgangselevene får ta muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene i 10. klasse og VG3. Alle privatister får også gjennomføre eksamen, fordi de ikke har annet vurderingsgrunnlag. Andre elever med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og svennebrev, samt elevene med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, får også gjennomføre eksamen som normalt.

Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses. Melby sier avlysningene har vært gjenstand for nøye vurderinger, der man har lyttet til mange innspill både for og imot avlysning.

Ap: Burde gått lenger

Både Elevorganisasjonen og flere opposisjonspartier mener imidlertid Melby burde gått et skritt lenger, og avlyst muntlige eksamener i tillegg til de skriftlige.

– Det er overraskende at Melby ikke lytter til de faglige rådene om å avlyse eksamen helt, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet til NTB.

Eksamen i grunnskolen og videregående skole ble helt og fullstendig avlyst våren 2020, med unntak av privatisteksamener. Den gangen hadde alle elever i hele landet vært på hjemmeskole gjennom mars og april. I år er det store forskjeller i ulike deler av landet. Elever i Oslo har for eksempel stort sett vært på hjemmeskole siden november.

