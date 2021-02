Senterungdommen vil fjerne all ulv i Norge

NTB Innenriks

I en pressemelding skriver Senterungdommen at det er bedre å «skyte ulven enn å frakte den hit og dit». Saken ble først omtalt i Oppland Arbeiderblad.

– Den er kjørt i helikopter både hit og dit. Vi mener dette bare er tull og at det beste for landet er at vi skyter ulven istedenfor, sier Senterungdommens leder Torleik Svelle.

Svelle utdyper saken overfor NRK:

– Vi har lyst til å sette vanlige folks interesser, beiting og landbruket først, og prioritere dette over ulven. Da er vi nødt til å drastisk redusere antall ulv ned til null, sier Svelle.

Han sier vedtaket ikke er forankret med Senterpartiet.

– Vi er ikke så langt unna Sp, de har også sagt at de ønsker seg en helt ny rovdyrforvaltning der de hører på folk, og legger stortingsviljen til grunn. Så at vi skal klare å komme til en enighet, er jeg sikker på, sier Svelle.

Naturvernforbundet mener det er trist at et ungdomsparti ønsker å utrydde en art.

– Jeg synes det er trist at Senterungdommen har vedtatt at de ikke vil ha ulv i det hele tatt i Norge. Det er en naturforvaltning som er prehistorisk, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet,.

(©NTB)