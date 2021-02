Lektorlaget om at muntlig eksamen skal gjennomføres: Et klokt kompromiss i en vanskelig sak

NTB Innenriks

I en pressemelding skriver lektorlaget at de mener regjeringens avgjørelse er et klokt kompromiss i en vanskelig sak.

Mandag ble det klart at skriftlige eksamener og mange muntlige eksamener på ungdomsskolen og videregående skole avlyses på grunn av smittesituasjonen, men at muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene i 10. klasse og VG3.

Norsk Lektorlag mener dette er en viktig motivasjon for elevene, som får erfaring med å jobbe systematisk fram mot eksamen. For noen elever kan eksamen være en viktig sistesjanse for å få vitnemål.

– Jeg er glad for at Melby har lyttet til Lektorlaget i denne saken. Det er også klokt av Melby å tydelig anerkjenne at balansen mellom standpunktvurdering og eksamen skal opprettholdes, sier leder for Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

