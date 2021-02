Helsebyråden håper inngripende tiltak i Bergen ikke vil vare lenge

NTB Innenriks

Bergen er rammet av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig. Smittenivået har vært lavt over lengre tid i kommunen, men det ble nærmest over natten innført svært inngripende tiltak for å få oversikt over den potensielt alvorlige smittesituasjonen.

Husa sier til NTB det blir noen avgjørende dager framover og håper at det er en mye mindre hendelse enn kommunen frykter.

– Vi har et håp om at dette utbruddet ikke er så stort og alvorlig som vi kan frykte. Det vet vi først når det har gått noen dager, og vi er kommet lenger i kartlegging og har fått flere svar på prøvene til de som har testet seg.

– Det er vanskelig å si hvor langvarig dette blir. Jeg ser at en har gjort gode erfaringer knyttet til utbruddene i Nordre Follo og Halden, hvor man klarer å slå ned smittespredningen raskt. Jeg håper at det blir fasiten her også, sier hun.

Utbruddet med den sørafrikanske mutanten knyttes i stor grad til byggeplassen Fantoft stasjon. Det er også en tilknytning til en mindre byggeplass, Kronstad stasjon.

Husa venter flere smittetilfeller tilknyttet Fantoft stasjon de neste dagene.

– Vi må jobbe intensivt med å få kartlagt situasjonen både for dem som har fått påvist smitte nå, og de som kan bli påvist de nærmeste dagene. Det kan potensielt bli en stor jobb.

