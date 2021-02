Virke: 39.000 ansatte rammes av krisetiltak rundt Bergen

NTB Innenriks

Tall fra Virke viser at det jobber 180.000 i handels- og tjenestenæringen i kommunene som nå er berørt av de strenge smitteverntiltakene.

Av disse jobber 39.000 i virksomheter som må holde stengt og 15.000 av disse igjen har ikke mulighet til å jobbe fra hjemmekontor.

– Vårt håp er at stengingen varer kortest mulig, fordi virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har vist at de er gode på smittevern, og ser fram til å starte opp igjen så raskt som mulig med trygge smitteverntiltak, sier administrerende Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han sier at når det er behov for smitteverntiltak, må også kompensasjonstiltakene være på plass og etterlyser at virksomheters ansvar for permitteringsperioden må reduseres til to dager.

