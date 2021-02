NTB Innenriks

– Derfor holder vi høyt trykk på vaksineringen og samtidig bekjemper vi med ganske kraftige virkemidler når det kommer utbrudd av den typen vi har i Bergen nå, med mutert virus, sier Solberg til TV 2 søndag kveld.

Hun sier at tiltakene blir iverksatt for at Norge skal fortsette å ha lave dødstall og minst mulig nedstengning.

– Det er en felles jobb vi må gjøre. Det er tøft når det står på, men det bidrar altså til bedre resultater enn hvis vi tar mildere på det og venter.

