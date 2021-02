Smitteutbrudd knyttes til to store byggeplasser i nærheten til bybanen i Bergen

NTB Innenriks

-Begge utbruddene regnes som uoversiktlige, uavhengig av hverandre, opplyste Valhammer (Ap) på pressekonferanse søndag formiddag.

Kommuneledelsen frykter nå at det kan oppstå massespredning ut fra begge utbruddene, og understreker at situasjonen er uoversiktlig.

Selv om antallet smittetilfeller ikke er så mange er bekymringen stor knyttet til byggeplassen på Fantoft stasjon.

– Dette er et knutepunkt og her er det kanskje flere enn 100 mulige nærkontakter, opplyser byråd for eldre og helse, Beate Husa (KrF).

Til sammen er det oppdaget 16 tilfeller av det britiske muterte viruset og sju tilfeller av den sørafrikanske varianten. Regjeringen har innført strenge smitteverntiltak, som innebærer nærmest nedstengning av Bergen, Kvam og Ulvik, samt skjerpede tiltak for ytterligere ti kommuner.

Til Bergens Tidende sier entreprenøren ved byggeplassen at de så langt vet om fem arbeidere som har fått påvist koronasmitte, noen av dem med den sørafrikanske mutasjonen.

– Jeg kan bekrefte at flere av smittetilfellene er tilknyttet vår byggeplass ved Fantoft stasjon. Det er en stor byggeplass, og vi oppdaget smitte på onsdag forrige uke, sier daglig leder i Lars Jønsson AS, Tim Helge Sætre.

Fredag ble byggeplassen mer eller mindre stengt.