Skoler på rødt nivå i Rælingen

Siden mandag 1. februar er det påvist 57 smittetilfeller i Rælingen, som er blant kommunene i landet med høyest smittetrykk, skriver kommunen på sine nettsider.

I tillegg til rødt nivå i skolene, er det innført midlertidig stans i organiserte fritidsaktiviteter for både barn og voksne.

– Jeg har stor forståelse for at disse tiltakene vil påvirke hverdagen for veldig mange av våre innbyggere. Men basert på den krevende smittesituasjonen må vi gjøre kraftige, men forhåpentligvis kortvarige tiltak, sier ordfører Ståle Grøtte.

