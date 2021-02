NTB Innenriks

Det opplyser Ulvik kommune i en pressemelding søndag ettermiddag.

Samtidig er det bekreftet ett nytt tilfelle i nærkommunen Kvam søndag. Den smittede er tidligere definert som en nærkontakt av en annen smittet.

Den siste tiden har det vært et større utbrudd av mutert virus blant en rekke kommuner i Hardanger. Kommunene har tidligere sagt at de regner med at de fleste nye tilfeller er tilfeller av mutert virus.

