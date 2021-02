Frp vil sikre arbeidsledige feriepenger

NTB Innenriks

Retten til feriepenger når man går på dagpenger, ble borte i 2015. Tidligere gjennom pandemien har Arbeiderpartiet, SV og Rødt krevd at dette igjen bør komme på plass.

Det er i forbindelse med behandlingen av den så langt siste krisepakken at også Frp nå foreslår en ordning som sikrer feriepenger til permitterte som har mottatt dagpenger. Partiet ønsker en midlertidig ordning for 2020 og 2021, og peker på at situasjonen nå er helt spesiell.

– Det er en helt ekstraordinær situasjon, mange er bekymret for hvordan de skal betale regningene sine. Nå ønsker vi en ordning som sikrer at de har anledning til å betale husleie, lån og andre utgifter, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en epost til NTB.

