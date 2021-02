59 tilfeller av mutert koronavirus i Ulvik

NTB Innenriks

– Nå har vi fått bekreftet at 41 tilfeller er av den britiske varianten, i tillegg til at 18 tilfeller høyst sannsynlig er av den samme varianten, sier Ulvik-ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) til NTB.

Etter at de første tilfellene av den britiske mutasjonen ble påvist tidligere denne uken, har kommunen behandlet alle bekreftede koronatilfeller som om de er av den mer smittsomme varianten.

92 bekreftede tilfeller

Det siste døgnet er det påvist sju nye koronatilfeller. Dermed er det i alt bekreftet 92 tilfeller i den lille vestlandskommunen med 1.067 innbyggere.

Thorbjørnsen legger til at ikke alle de positive prøvene er ferdig sekvensert ennå.

– Så vår antakelse er fremdeles at alle tilfellene er mutert virus, sier han.

Den sørafrikanske varianten er så langt ikke påvist i kommunen.

– Hva tenker du om smittesituasjonen i kommunen din nå?

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle komme i en situasjon der sju nye tilfeller ikke var så høyt. Vi kommer sikkert til å passere 100 smittetilfeller de nærmeste dagene, og det vil tilsvare 10 prosent av innbyggertallet. Man kan ikke underslå at det er ganske dramatisk.

Fullvaksinerte pasienter smittet

Lørdag ble det bekreftet koronasmitte hos tre beboere og tre ansatte ved Ulvik omsorgstun. Det skjer til tross for at alle beboerne ved omsorgstunet, som har plass til rundt 18 pasienter, nå har fått dose to av koronavaksinen.

– Den siste gruppen på omsorgstunet ble fullvaksinert onsdag denne uken, sier Thorbjørnsen.

Det er ikke bekreftet noen nye koronatilfeller ved sykehjemmet søndag.

– Helsemyndighetene har tidligere sagt at også de som er fullvaksinert kan få smitte, men at man tror sykdomsforløpet vil være mildere. Samtidig tar det noen dager fra man får siste dose til man er fullvaksinert, sier Thorbjørnsen.

Strenge tiltak

Søndag ble det også bekreftet ett nytt tilfelle i nærkommunen Kvam. Den smittede er tidligere definert som en nærkontakt av en annen smittet.

Regjeringen innførte søndag en rekke inngripende tiltak for Ulvik, Kvam og Bergen etter utbruddet av mutert virus i de tre kommunene. Tiltakene innebærer blant annet at det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, skjenkestopp og at de fleste butikker stenges.

Ulvik innførte tidligere denne uken svært strenge tiltak som blant annet innebærer besøksforbud i private hjem, at kun matbutikker får holde åpent og at serverings- og skjenkesteder holdes stengt og at det kun er tillatt med takeaway.

– Vi har og har hatt strengere tiltak i vår kommune enn det regjeringen nå har innført. Regjeringens tiltak endrer veldig lite for Ulviks del, sier ordfører Thorbjørnsen.

