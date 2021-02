Mutantutbruddet i Nordre Follo er over

NTB Innenriks

– Vi har så god kontroll som vi kan ha i denne situasjonen. Vi opplever i stor grad å være tilbake igjen på kurs der hvor vi var før dette utbruddet startet i begynnelsen av januar, sier kommuneoverlege i Nordre Follo Kerstin Johnsen Myhrvold til NTB.

Hun kan rapportere om synkende smittetall i kommunen, og at en stadig lavere andel av dem som tester seg, tester positivt. Men det påvises fortsatt smittetilfeller – senest fire nye tilfeller av den muterte varianten som kommunen meldte om lørdag. Alle disse hadde kjent smittevei.

– Vi regner nå med at vi har det muterte viruset etablert i vår kommune. Så da gjelder det å holde det nede og under kontroll. Vi må fortsatt smittespore veldig nøye på de tilfellene som dukker opp, men utbruddene tilknyttet våre institusjoner er nå over, sier kommuneoverlegen.

Høyere R-tall

Hun mener erfaringen fra Nordre Follo viser at det er mulig å slå ned utbrudd også med den muterte og mer smittsomme varianten av viruset.

– Men det krever strengere tiltak for å holde den nede. Vi ser at virusvarianten har et høyere relativt R-tall, sier Johnsen Myhrvold.

Til sammen har Nordre Follo hatt fire utbrudd med det muterte viruset, ved sykehjemmet Langhus bo- og servicesenter, Tussestien barnehage, Kolbotn skole og Langhus helsestasjon. Alle regnes nå som over.

Strenge tiltak

Regjeringen har innført svært strenge koronatiltak i Nordre Follo og nabokommunene, inkludert Oslo, som følge av utbruddene. Begrunnelsen har vært at man trengte å få oversikt og kontroll over situasjonen.

I både Nordre Follo og nabokommunene Oslo og Ås er kjøpesentre og treningssentre stengt, og det er innført full skjenkestopp.

I tillegg er det innført strenge tiltak i Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen, Enebakk, Indre Østfold, Våler, Vestby, Moss, Frogn, Nesodden, Asker og Bærum som følge av utbruddet. Også her må kjøpesentre og puber holde stengt, men treningssentrene kan være åpne for kommunens egne innbyggere.

I begynnelsen av utbruddet innførte Nordre Follo egne lokale tiltak i tillegg til de nasjonale, men de er nå opphevet.

– Det blir i utgangspunktet nå opp til regjeringen å vurdere hva som skal skje med tiltakene videre, sier Myhrvold.

