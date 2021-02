60 smittede i Oslo siste døgn – ti færre enn ukesnittet

NTB Innenriks

Antall smittede siste døgn er åtte færre enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 75 smittetilfeller.

Oslo kommune har ikke oppdatert koronaoversikten sin lørdag morgen. Det er kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz som til NTB opplyser at tallet på nye smittetilfeller fredag var 60 i hovedstaden.

Hun tar forbehold om at tallet kan bli justert i løpet av dagen.

Siden koronaoversikten ikke er oppdatert, er heller ikke tallene for hver bydel oppdatert, men torsdag hadde Stovner bydel fortsatt det høyeste smittetrykket de siste to ukene, med 360,2 smittede per 100.000 innbyggere. Søndre Nordstrand følger etter med 311,7 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket var torsdag i bydel Nordre Aker, der tallet er 71,4 de siste to ukene og bydel Nordstrand der smittetallet er 83,9 per 100.000.

