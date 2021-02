Videregående skoler i Oslo holdes på rødt nivå neste uke

NTB Innenriks

Årsaken som Oslo kommune oppgir, er usikkerhet knyttet til muterte varianter av koronaviruset.

– Rådene vi får fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er klare: Situasjonen er fortsatt så usikker at vi bør vente med å gå til gult nivå i videregående skole. Vi lytter til de faglige rådene og avventer ytterligere lettelser i videregående skole. Vi gjør heller ingen andre lettelser i tiltakene i Oslo nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding. Byrådet vurderer situasjonen fortløpende.

Saken er også omtalt av Aftenposten og Dagens Næringsliv.

Gradvis gjenåpning

Onsdag gikk barnehager, barneskoler og ungdomsskoler tilbake til gult nivå, mens rødt nivå ble videreført i den videregående skolen. Videregående skoler hadde likevel håpet på at de også ville få gult nivå.

Rødt nivå betyr i utgangspunktet ikke stengte skoler, men det kan bety en veksling mellom hjemmeskole og undervisning fysisk på skolen.

Byrådet varslet mandag en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Også biblioteker, enkeltstående butikker og serveringssteder ble gjenåpnet, og det ble igjen mulig å drive innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn og unge og organisert aktivitet utendørs for alle under 20 år.

Større bevegelse blant eldre ungdommer

Byrådet har gjennom uken vurdert om de videregående skolene kunne gå til gult nivå fra mandag, men situasjonen er fremdeles så usikker at det foreløpig ikke vurderes som forsvarlig.

– Det er større smitterisiko blant de eldre ungdommene, og åpne videregående skoler skaper økt mobilitet siden elevene reiser mer på kryss og tvers av byen, sier Johansen.

Han påpeker også at dagens smittetall ikke gir et bilde av smittesituasjonen i dag, men en god stund tilbake.

– Det tar tid før ny smitte viser seg i smittetallene. Derfor vil jeg på det sterkeste anmode befolkningen i Oslo om å fortsatt følge de viktigste rådene for å unngå smittespredning: møt færrest mulig, hold deg hjemme og test deg ved symptomer, hold avstand og vær nøye med håndhygienen, sier byrådslederen.

