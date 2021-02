Sju tilfeller av mutert virus påvist i Trondheim

NTB Innenriks

Av totalt 21 virusprøver som er sendt til analyse fra dette utbruddet, er det nå slått fast at sju av disse er det muterte viruset, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Ifølge Adresseavisen har alle 21 testet positivt for koronaviruset. Overfor avisa sier kommuneoverlege Tove Røsstad at hun ikke er overrasket over at det viste seg å være snakk om det muterte viruset i det pågående utbruddet.

– Det var jo en smitte som høyst sannsynlig kom fra utlandet, og da er det absolutt en mulighet, sier hun.

Samtlige av de smittede er i isolasjon, og at kommunen har kontroll på smittesporing og oppfølging av de smittede og deres nærkontakter.

– Kommunen iverksetter ingen andre tiltak enn å sikre at alle involverte gjør det de har fått beskjed om vedrørende testing, karantene og isolasjon, heter det.

Trondheims nabokommuner er varslet om utbruddet.

Trondheim kommune har hatt stabilt lave smittetall de siste ukene. Snittet for den siste uken ligger på fem smittede per dag. Det er samme antall som snittet for de siste 14 dagene.