NTB Innenriks

Kvinnen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da hun landet i Norge for et drøyt år siden, og har vært siktet for terrordeltakelse siden.

Kvinnen har to norske barn. Deres helsetilstand var avgjørende for at norske myndigheter valgte å hente henne ut av al-Hol-Leiren i Syria i januar i fjor.