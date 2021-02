Hytteeierne vant sak mot staten – slipper karantene etter Sverige-besøk

NTB Innenriks

Retten er enig i at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Det framkommer av dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag.

Seks personer som eier fritidseiendom i Sverige, gikk i bresjen for et søksmål som rundt tusen hytteeiere stilte seg bak. De mente vedtaket om karanteneplikt ved opphold på hytta over grensen var ugyldig.

Retten gir ikke hytteeierne et ubetinget eller varig fritak fra innreisekarantenen, og sier i dommen at dette må vurderes av forvaltningen, og sees i sammenheng med øvrige tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Saksøkerne har ikke fått medhold i begjæringen om midlertidig forføyning. Dagens praksis opprettholdes inntil staten eventuelt vedtar dommen, eller en anket avgjørelse er rettskraftig avgjort i rettssystemet.