Avis: To tilfeller av sørafrikansk virusvariant oppdaget i Oslo

Det skriver kommunen i en intern rapport om koronasituasjonen i hovedstaden som Nordre Aker Budstikke har fått tilgang til.

I rapporten skriver kommunen også at det til nå er oppdaget 88 tilfeller av det britiske mutantviruset i hovedstaden.

«Smittesporingen viser at smitten av det britiske mutasjonsviruset i hovedsak har skjedd etter utenlandsreiser og blant de reisendes nærkontakter. Det skal imidlertid også ha skjedd i såkalte «klynger» knyttet til tilfeller i andre kommuner», heter det blant annet i rapporten.

Ifølge kommunen har de nye virusmutasjonene foreløpig ikke sørget for økt smittespredning i Oslo, men kommunen er svært bekymret for at det kommer til å skje, og beskriver situasjonen som «uavklart og usikker».

