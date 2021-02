14 nye smittede i Bergen – tre nye tilfeller av mutert virus

NTB Innenriks

De smittede er i alderen 2 til 53 år. Ti av de smittede er nærkontakter, fire har ukjent eller usikker smittevei, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Ifølge kommunen er det oppdaget to nye tilfeller av den sørafrikanske varianten av mutert virus og ett tilfelle av den britiske varianten.

I alt er det oppdaget 26 tilfeller av mutert virus i Bergen, 24 av den britiske varianten og 2 tilfeller av den sørafrikanske, opplyser Helse Bergen.

R-tallet i Bergen beregnes til 1,1 uten importsmitte.

Ifølge Bergens Tidende er en byggeplass ved leilighetskomplekset Kronstad stasjon stengt etter at tre arbeidere testet positivt for covid-19. To av dem har den sørafrikanske varianten av viruset.

– Det er tre arbeidere fra to ulike underleverandører som er bekreftet smittet, sier kommunikasjonssjef Geir Linge i entreprenøren Skanska.

