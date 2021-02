Sivilombudsmannen kritiserer hemmelighold av forsvarsministerens navn på søkerliste

NTB Innenriks

Frank Bakke-Jensens navn framgikk ikke av den offentlige søkerlisten til stillingen som direktør i Fiskeridirektoratet. Nærings- og fiskeridepartementet begrunnet hemmeligholdet med at han har stillingen som forsvarsminister som krever særlig tillit og stabilitet.

Dette argumentet er imidlertid Sivilombudsmannen helt uenig i.

– Det kreves særlige grunner for å unnta en søker fra søkerlisten til en lederstilling. Rollen som statsråd er ikke i seg selv tilstrekkelig for at slike særlige grunner foreligger. Det må foreligge konkrete hensyn som begrunner unntak. Slike konkrete grunner er ikke gjort gjeldende i denne saken, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem i kritikken.

(©NTB)