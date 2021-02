587 meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksiner

NTB Innenriks

Oversikten gjelder fram til tirsdag denne uka.

Av de innkomne meldingene er 282 meldinger behandlet. 100 er klassifisert som alvorlige, og 182 er klassifisert som lite alvorlige, opplyser Statens legemiddelverk torsdag.

Allergiske reaksjoner

I Norge er det er meldt om fire alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon med Comirnaty, vaksinen fra Pfizer og Biontech, opplyser Legemiddelverket.

– Erfaringer så langt kan tyde på at alvorlige allergiske reaksjoner opptrer hyppigere ved bruk av mRNA-vaksiner enn for andre vaksiner. Helsepersonell bør være oppmerksomme på slike reaksjoner og at disse også kan forekomme hos eldre, selv om det ikke er vanlig, sier overlege Sigurd Hortemo.

Han understreker at beredskap ved anafylaksi – allergisk sjokk – er viktig, og helsepersonell oppfordres til å følge vaksinasjonsveilederen når det gjelder observasjonstid.

56 vaksinerte er døde

Det er så langt behandlet 56 meldinger om dødsfall hos sykehjemsbeboere som er vaksinert.

Normalt dør i snitt 45 personer hver dag på norske sykehjem eller tilsvarende institusjoner. Det er derfor forventet at det vil inntreffe dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng med vaksinen, opplyser Legemiddelverket.

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og regionale legemiddelinformasjonssentre.

