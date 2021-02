Treningssentrene i Bærum åpnes

NTB Innenriks

Politikerne vedtok onsdag å lempe på flere av de strenge smittevernreglene som vært i kommunen de siste ukene. Blant annet kan treningssentre åpnes for dem som er bosatt i kommunen, og også gruppetimer tillates. Videre tillates organiserte utendørsaktiviteter for voksne utendørs, skriver Budstikka.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen anbefaler en forsiktig og gradvis åpning.

– Nå går vi videre med en skrittvis åpning og lettelser. Det står jeg helt bak, men jeg må minne om den usikre situasjonen vi står i. Det er skjørt og fortsatt veldig ustabilt., sier Nilsen til avisen.

Da Oslo stengte alle treningssentrene i november, strømmet mange treningshungrige over kommunegrensen til Bærum for å trene. Men med onsdagens vedtak vil treningssentrene innføre kontroll i døra.

– Vi slipper bare inn medlemmer som er bosatt i kommunen der treningssenteret ligger. Dette gjør vi for å begrense sosial mobilitet på tvers av kommunene, sier regionsjef Niklas Ursin for Sats i Asker, Bærum, Østfold og to sentre i Oslo.

