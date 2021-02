Søreide advarer mot å ta vellykket Arktis-samarbeid for gitt

NTB Innenriks

Under den internasjonale nordområdekonferansen Arctic Frontiers denne uken markeres 25-årsjubileet for rådets opprettelse.

– Det er fortsatt et veldig levende internasjonalt samarbeid selv etter 25 år. Det sier noe om landenes vilje til å investere i Arktisk råd. Det er en bragd å bringe sammen åtte land til tross for andre uenigheter. Vår høyeste prioritet er at det fortsatt skal være slik. Men vi må ikke ta det for gitt at det skal fortsette slik, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) onsdag på konferansen.

Tross ulikheter

Hun roste samarbeidet mellom Norden, USA, Canada og Russland, først og fremst om forskning og miljøtiltak. De arktiske landene har også blitt enige om avtaler for søk og redning, og oljevernberedskap.

– Jeg ser på satsingen Arktisk råd gjør på miljø og klima, som en av de viktigste delene i samarbeidet. I tillegg har rådet skapt et format der alle de arktiske statene møtes og arbeider i lag til tross for ulikheter på andre områder, sier statsråden.

Ikke store forandringer

På spørsmål om forholdet til den nye Biden-administrasjonen, svarer hun diplomatisk at «det i alle fall blir mer forutsigbart». Hun ser ikke nødvendigvis de store forskjellene fra Trump-administrasjonen på de store og viktige sakene, men kanskje en litt annen tone og prioriteringer her og der.

– Vi forventer ikke forandringer på mange av de store politikkområdene, som villigheten til å konfrontere Kina. Men vi ser politikkforandringer på områder som å gå inn i Parisavtalen, ikke trekke seg fra WHO, og i ønsket om å styrke transatlantiske bånd, sier Søreide.

Norge trenger amerikansk lederskap

Hun understreker at Norge de siste 80 årene har hatt et godt og nært forhold til USA gjennom skiftende amerikanske administrasjoner og norske regjeringer.

– Det har vært vanskelig for Norge og for andre land å forstå hva den amerikanske politikken har vært de siste fire årene. Vi har kritisert amerikansk tilbaketrekking fra internasjonale organer. Nå ser vi positive tegn til at Biden-administrasjonen gjenopptar engasjementet i internasjonale fora. Det er viktig for Norge fordi vi trenger amerikansk lederskap, sier utenriksministeren.

