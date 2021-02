Mann dømt til elleve og halvt års fengsel for seks drapsforsøk

NTB Innenriks

Den 63 år gamle mannen er også dømt for ulovlig oppbevaring av 30 våpen. Han kommer til anke domfellelsen for drapsforsøk, skriver Stavanger Aftenblad.

Dommen i Jæren tingrett er i tråd med aktors påstand. Statsadvokat Folke Åmlid mener mannen hadde kunnskap nok om våpen til å skjønne at skuddene han avfyrte da han i april i fjor kom ut av sin egen bolig, ville kunne medføre døden om de hadde truffet.

– Han var rustet for krig. Om han ikke hadde blitt stoppet, ville det blitt en lengre skuddveksling, sa Åmlid i sin avslutningsprosedyre for snaut to uker siden.

I sterk rus – tiltalte hadde en målt promille på 2,3 da han ble pågrepet – åpnet 63-åringen ild med en halvautomatisk rifle mot politifolkene som hadde rykket ut til boligen hans. De hadde fått melding om skyting på adressen og ba mannen komme ut av huset.

På grunn av kraftig beruselse husker ikke tiltalte noe av skytingen, men han nektet straffskyld for drapsforsøk. Han erkjente derimot brudd på våpenloven etter at politiet fant en rekke skarpladde våpen i hytta og boligen hans.

Mannen ble uskadeliggjort da politiet skjøt tilbake og traff ham.