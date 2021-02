Åpningen av Munchmuseet utsatt til høsten 2021

NTB Innenriks

Det er tredje gang åpningen av det nybygde museet ved siden av operaen i Bjørvika i Oslo blir utsatt. Først fra i fjor sommer til utpå høsten, så fra høsten til våren i år. Nå er åpningen utsatt til høsten 2021, melder avisa Vårt Oslo.

Utsettelsen ble bestemt på et møte i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune onsdag.

– Bakgrunnen for at åpningen utsettes, er at overtakelsen fra entreprenør til Kultur- og idrettsbygg ble forsinket. Overtakelsen skjedde 18. desember, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), til avisa.

Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen er skuffet over at åpningen blir forsinket.

– Når vi overtar bygget, som kan være nært forestående – vi tenker oss slutten av februar – så trenger vi fem til seks måneder før vi er klare til å åpne for publikum. Da skal vi ha en flott og stor åpning. Vi gleder oss jo veldig til å kunne åpne for publikum, sier han til Avisa Oslo.