Stortinget vil ha lokale varer i Vinmonopolets hyller

Hele komiteen stiller seg bak innstillingen til Frps representantforslag. Frp står imidlertid alene om de fleste av partiets øvrige forslag.

– Norge har en lang tradisjon for produksjon av egne drikkevarer i verdensklassen. Likevel finner man i for liten grad kortreiste, lokale eller norske produkter i hyllene på Vinmonopolet. Derfor har Fremskrittspartiet tatt til orde for at Vinmonopolet i Norge må forplikte seg til å ta inn lokalproduserte varer, og nå får vi flertall for dette, skriver helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

Hun peker blant annet på at det er rundt 20 håndverksdestillerier om lag 120 småskalabryggerier i Norge.

– Disse destilleriene og bryggeriene sørger for lokale arbeidsplasser, og vi må derfor også sikre at Vinmonopolets kunder i større grad får tilgang til lokalproduserte drikkevarer.

Det skal være mulig å kunne leve av å drive med småskala alkoholproduksjon i Norge, sier generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) til NTB.

– Dette skaper både arbeidsplasser, bidrar til større kvalitetsbevissthet og ivaretakelse av lokale og nasjonale tradisjoner. Frp fikk dessverre ikke flertall for flere gode forslag som hadde kunnet bidra til å videreutvikle en næring som har sterk internasjonal konkurranse, sier hun.

Jordheim peker på at av de mer enn 28.000 produktene som selges gjennom Vinmonopolet, er kun rundt 1.650 norske produkter.

– Målsettingen må være at norske produsenter får rammevilkår for produksjon og salg som gjør det er mulig å konkurrere både hjemme og ute, sier Jordheim.

