FHI: – Skjevprioritering av vaksiner vil gi en falsk trygghet

NTB Innenriks

– Jeg forstår godt den utålmodigheten og omtanken enkelte kommuner har for egne inn byggere når de ber om å bli prioritert fordi de opplever at smittepresset hos dem er høyt og rammende for lokalsamfunnet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er blant dem som har tatt til orde for at regjeringen bør prioritere områder med høyt smittetrykk.

I en undersøkelse Respons Analyse har laget for VG svarer 62 prosent av de spurte at regioner med høyt smittetrykk bør prioriteres, mens 24 prosent mener vaksinedosene bør fordeles likt ut fra folketall.

Bukholm sier at slik situasjonen er nå, skal det mye til før de vil anbefale å prioritere enkelte geografiske områder.

– Vår oppgave er å se hele dette bildet, og det vi ser enn så lenge, er at en slik skjevprioritering vil gi en falsk trygghet for den prioriterte regionen, og fortsatt er målet med vaksinen å redusere dødsfall og tapte leveår i hele Norge, sier Bukholm.

Ifølge Bukholm må svært mange vaksineres, og vaksinen må ha en betydelig evne til å hindre smitte, dersom en skjevfordeling av vaksine skal føre til et redusert smittepress i en region. Det betyr ifølge smitteverndirektøren også at en vaksinering i en prioritert region ikke nødvendigvis vil føre til at smitteverntiltakene kan reduseres vesentlig.

(©NTB)