Ventet boligprisfall i november

NTB Innenriks

– Boligprisene i Norge falt nominelt i november, noe som er normalt for måneden. Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen, og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,8 prosent i november, viser nye tall som Eiendom Norge la fram torsdag.

Organisasjonen forteller at utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg i mars og april, i forbindelse med koronautbruddet. Oppgangen er bredt forankret i hele landet, og selv Stavanger vil slik det står nå, få en oppgang i boligprisene i 2020. Byen har hatt et fall i boligprisene i flere år. I november sank imidlertid prisene i byen, med 1,4 prosent.

Boligprisene går mot strømmen

Eiendom Norge venter også at desember kan bli en sterk måned i boligmarkedet. Normalt er desember måneden der det selges færrest boliger i Norge, men nå ventes det at bruktboligmarkedet fortsatt vil ha stor aktivitet gjennom jula og inn i 2021. Norge er ikke alene om veksten i boligmarkedet tross pandemien, og i mange land og byer har boligmarkedet vist seg å gå imot konjunkturen.

Oslo og Bodø med omegn har vært byene med sterkest vekst de siste tolv månedene, med henholdsvis 10,4 og 10 prosent. I Stavanger med omegn har boligprisutviklingen vært svakest, med oppgang på 4,2 prosent.

I november ble det solgt 8.095 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er det solgt 95.493 boliger i Norge, noe som er 6,1 prosent flere enn på samme tid i 2019.

Vil ha mer boligbygging

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november. I Oslo tok det i gjennomsnitt bare 18 dager.

– Salgstiden faller svakt og tiden det tar å selge en bolig i Norge, er stabil, sier Lauridsen.

Eiendom Norge håper de økte prisene vil følges av at boligbyggingen øker.

– Det skal anslagsvis bygges 300.000 nye boliger i Norge på 2020-tallet, og det er viktig at boligbyggerne nå er sitt ansvar bevisst og legger ut flere nye boliger for salg, samt prosjekterer nye boliger, sier direktøren.

Eiendomsmeglerne er optimistiske med tanke på prisene, og peker på at det begynner å bli lavere utvalg på tilbudssiden.

– Etter et år med høy omsetning i bruktmarkedet og lav boligbygging er varelageret i ferd med å reduseres. NEFs medlemmer melder om moderat ordreinngang over store deler av landet i forhold til den høye omsetningen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han peker særlig på at det er mye press i Oslo-markedet.