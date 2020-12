NTB Innenriks

Delen er av furu, og det er også funnet skipsdeler i eik. Utgravingslederen mener det kan være en indikasjon på at skipet er fra Vestlandet, skriver NRK.

Utgravningen av Gjellestadskipet på Viksletta utenfor Halden har pågått for fullt siden 26. juni etter at det ble oppdaget en skipsform under bakken i 2018.

