Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for statlige ansatte fra 70 til 72 år

NTB Innenriks

Forslaget sendes ut på høring, hvor fristen er 28. februar, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

Økt aldersgrense vil gi staten bedre mulighet til å beholde erfaren arbeidskraft og spisskompetanse, heter det i meldingen.

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).