Nye nasjonale smittevernråd for kirkevandringer og korsang

I rådene fra helsemyndighetene anbefales det blant annet at det er minst to meters avstand i alle retninger mellom personer som synger eller spiller blåseinstrumenter, at det bør sikres godt renhold, god ventilasjon, og at kirkevandringen bør hvis mulig være enveiskjørt, med en inngang og en annen utgang for å unngå trengsel.

Helsedirektoratet presiserer at dette er nasjonale råd, og at kommunene kan vedta strengere råd lokalt.

På grunn av koronarestriksjoner er det i år maksimalt 50 personer som kan delta på hver gudstjeneste innendørs, og 200 hvis den holdes utendørs.

Samtidig har regjeringen åpnet for det de kaller kirkevandringer. Slike vandringer er definert som et arrangement. Det er lov med inntil 50 personer i kirken av gangen, og at nye deltakere kontinuerlig slippes inn når andre går ut.

Det er også tillatt med fremføring av sang og musikk under kirkevandringen, og at personer som arrangøren har bedt om å framføre korsang, kan være til stede i kirken i tillegg til de 50.

