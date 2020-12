Næringsministeren og samferdselsministeren møter Wizz Air

NTB Innenriks

Møtet finner sted digitalt klokken 15.

Det er Wizz Air som har bedt om et møte for å orientere om selskapets planer for norske innenlandsruter og internasjonale ruter, opplyser kommunikasjonsrådgiver Erika A. Vartdal i Nærings- og fiskeridepartementet.

Etter det ungarske lavprisflyselskapets etablering i innenriksmarkedet i Norge, har både politikere og fagforeninger vært kritiske til selskapets måte og drive på, blant annet på grunn av de ansattes manglende rettigheter.

Wizz Air flyr mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Oslo og Tromsø, men de har varslet flere ruter.

