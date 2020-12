Hareide tok opp uro for lave lønninger med Wizz Air

NTB Innenriks

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) stilte på møtet spørsmål om hvordan selskapet, som nå etablerer seg i Norge, kan ha så lave lønnskostnader. Årsaken er at mye av virksomheten er outsourcet, var svaret han fikk.

– Men jeg er bekymret for at det skyldes at ansatte der har vilkår og betingelser som ikke er i henhold til den norske standarden, sier Hareide til NTB.

Like krav

Også næringsminister Iselin Nybø (V) deltok på møtet.

– Vi stiller også krav til selskaper som skal operere i Norge, blant annet om hvordan de skal behandle ansatte – dette har vi også signalisert i møtet i dag. En forutsetning for at konkurransen er sunn, er at selskapene forholder seg til de samme kravene, sier hun.

Hareide la vekt på sin egen bakgrunn fra næringslivet da han tok opp viktigheten av den norske modellen, hvor de fagorganiserte blir tatt med på råd og spiller en konstruktiv og viktig rolle i næringslivet.

Vil ikke ha tariffavtaler

Wizz Airs etablering i Norge har ført til heftig debatt om arbeidsvilkår og arbeidstakerrettigheter. Selskapets sjef József Váradi har fastslått at Wizz Air ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger.

Dagens Næringsliv skrev nylig at flygere i Wizz Air må betale pensjon, forsikring og sykepenger selv, og at de kan sies opp på dagen. Flygerne får ifølge avisen betaling per flytime, noe som gir mellom 0 euro og 8.500 euro i måneden.

Wizz Airs rute Oslo-Haugesund startet opp 4. desember, mens Oslo-Kirkenes og Oslo-Alta får start henholdsvis 15. og 18. desember.

