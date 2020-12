Høie og Nakstad: – Den tradisjonelle laboratorietesten er fortsatt gullstandarden

NTB Innenriks

Det er nemlig slik at hurtigtestene først og fremst skal brukes nettopp i tilfeller der et hurtig svar er nødvendig. Helseminister Bent Høie (H) nevner blant annet ansatte og beboere på sykehjem som en gruppe det er svært aktuelt å bruke hurtigtestene på.

Helseministeren og assisterende helsedirektør Espen Nakstad møtte torsdag journalister på Aker teststasjon i Oslo, der man har prøvd ut hurtigtestene de siste månedene.

De kan også brukes ved smitteoppklaring i forbindelse med utbrudd. Ved positivt svar på hurtigtest kan man straks sette i gang smittesporing og karantene, og slik vinne tid sammenlignet med bruk av PCR-test.

En del hurtigtester vil holdes tilbake for å kunne brukes i slike konkrete tilfeller. I en del tilfeller anbefales det at man bruker både hurtigtest og PCR-test.

Personer med symptomer

Hurtigtesten viser resultatet etter 15 minutter og skiller seg fra en PCR-test som må sendes til laboratorium for analyse. I første omgang anbefales det at antigentestene brukes til å teste personer med symptomer på covid-19 og personer som sannsynligvis er smittet, siden det tar lang tid å få svar på en laboratorietest.

– Den tradisjonelle laboratorietesten er fortsatt gullstandarden, understreket både Høie og assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Nakstad understreker også at de som har vært syke lenger enn seks dager, bør ta tradisjonell test, ettersom de har mindre av viruset igjen i kroppen, og hurtigtesten er mindre presis enn den tradisjonelle.

5 millioner

Hurtigtesten tas med en noe mindre pinne enn laboratorietesten, men fungerer ellers på samme måte. Helsemyndighetene jobber også med å finne løsninger for spyttprøver, som er mindre ubehagelige for brukeren, men Nakstad sier arbeidet med dette er komplisert.

Helsedirektoratet har bestilt i alt 5 millioner hurtigtester og har mottatt en del av disse. Noen kommuner med utbrudd har allerede mottatt tester. I løpet av de nærmeste dagene vil tester sendes ut via de regionale helseforetakene. Fordelingen vil skje etter innbyggertall, slik at hver kommune skal få et antall hurtigtester tilsvarende 20 prosent av kommunens innbyggere.