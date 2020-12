60 prosent forbereder seg på koronajul

NTB Innenriks

I undersøkelsen, som er utført for VG, ble 1.000 nordmenn spurt om koronapandemien vil føre til endringer i årets julefeiring, og i så fall hvilke endringer.

Nær halvparten svarte at de kom til å feire årets jul med færre personer, mens over 40 prosent svarte at de kom til å delta i færre juleselskaper. Nesten 20 prosent svarte at de kom til å droppe å reise bort under årets julefeiring.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til avisen at dette viser at mange tenker på smittevern når de planlegger årets julefeiring.

(©NTB)