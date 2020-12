Ytterligere 17 koronadødsfall registrert i Norge de siste tre ukene – etterregistrering hos FHI

NTB Innenriks

Det betyr dermed at det ikke er kommet 17 nye dødsfall siste døgn, selv om det kan se slik ut i den nye statistikken, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Rapporteringen av de 17 nye dødsfallene skyldes en kombinasjon av sen innrapportering og oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret for ukene 47, 48 og 49.

To av dødsfallene skjedde mellom 16. og 22. november, tolv av dem skjedde mellom 23. og 29. november, mens de siste tre er fra inneværende uke. Alle var over 60 år, og 14 av dem var også over 70 år.

De siste tre ukene er det dermed registrert 50 koronadødsfall.

Dødeligheten i Norge totalt i 2020 er så langt ikke over det som har vært registrert de siste årene.

