Sp over dobbelt så store som Frp i Nettavisen-måling

NTB Innenriks

Fremskrittspartiet går tilbake 4,5 prosentpoeng fra november til rekordsvake 8,8 prosent, ifølge målingen. Det er lavere enn Siv Jensens parti var før regjeringsexiten i januar, til tross for at partiet har fått mye omtale i forbindelse med regjeringsforhandlingene.

– Sentio har aldri målt Frp så lavt som dette. Det er kun tre av våre tidligere målinger hvor de har fått en oppslutning på under 10 prosent, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Dersom det hadde vært valg i dag, ville Frp mistet 10 av sine 27 representanter.

Samtidig får Sp en oppslutning på 18,4 prosent. For fire år siden ble det ansett som et hårete mål å bli større enn Frp. Nå er de over dobbelt så store på Nettavisens meningsmåling.

På målingen er Høyre fortsatt Norges største parti med en oppslutning på 26,5 prosent etterfulgt av Arbeiderpartiet med 22,4 prosent.

Oppslutning for alle partier i desembermålingen til Sentio for Nettavisen (endring fra november i parentes): Ap 22,4 (+0,5), Frp 8,8 (-4,5), Høyre 26,5 (+1,5), KrF 3,4 (-0,8), Rødt 3,96 (+0,6), Sp 18,4 (+2,0), SV 7,0 (-0,6), V 2,9 (-0,2), MDG 3,98 (+0,5), Andre 2,6 (+1,0)

I målingen er 1.000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 24. til 29. november og har en feilmargin fra 1,2 til 3,2 prosent.

(©NTB)