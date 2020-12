NTB Innenriks

Kirkevandring betyr at folk får komme inn i kirkerommet, tenne et lys, og høre på musikken som spilles.

Forutsetningen er at det legges til rette for at det alltid er mulig å holde avstand til hverandre, at det ikke er mer enn 50 stykker til stede samtidig og at man registrerer hvem som går ut og inn av kirken.

Det forutsetter også at kirken er stor nok til at alle smittevernreglene kan overholdes.

