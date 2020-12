Legemiddelverket: Britisk vaksinegodkjenning påvirker ikke Norge

NTB Innenriks

– Umiddelbart betyr det ingenting for Norge, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

– Dette fordi Norge er med på den felles europeiske godkjenningen. Der er prosessen godt i gang, sier Madsen.

Fagdirektøren sier Storbritannia nå har gitt en nødgodkjenning etter å ha justert sitt eget regelverk. Han sier Storbritannia er på vei ut av det europeiske legemiddelsamarbeidet fra 1. januar, og at nødgodkjenningen tyder på at de også før denne datoen har valgt å gå litt for seg selv.

– Europa har gått for en felles løsning med en felles betinget godkjenning basert på de dataene som finnes per i dag. Den foreløpige tidsplanen er at det skal være møter i vitenskapskomiteen som avgir sin innstilling for Pfizer Biontech-vaksinen 29. desember og for Moderna-vaksinen 12. januar.

På møtene har vaksineprodusentene sendt inn alle dataene de har. Dataene skal så fingranskes av utpekte vitenskapsfolk i Europa. Her kan alle land i Europa bidra med råd, spørsmål og meninger om godkjenningen.

– Vitenskapskomiteen vil avgi en innstilling om godkjenning, eller ikke. Den innstillingen blir så sendt til EU-kommisjonen som umiddelbart vil fatte beslutningen om godkjenning i Europa, sier Madsen.

