At smitten spredde seg i hovedsak blant unge, gjorde at mange oppfattet det som mindre alvorlig i begynnelsen, sa Høie.

– Jeg var usikker på hvordan vi skulle greie å slå ned bølge nummer to når smitten også økte her i landet. Tallene tyder på at vi sammen kan klare det igjen, for antall smittede går ned igjen, sa Høie.

Samtidig må ikke folk senke skuldrene ettersom landet er i en kritisk fase der ting kan snu veldig raskt og veldig lett, sa Høie.

Mange er fortsatt smittet, og flertallet vet det ikke selv.

Høie anbefalte alle om å holde avstand, vaske hendene, være hjemme når de er syke og holde antallet personer man møter, lavt.

