FHI skal risikovurdere fylkene ukentlig

NTB Innenriks

– I Norge har vi gode erfaringer med at kommunene tar kontroll over lokale utbrudd, men koronaviruset respekterer ikke kommunegrenser. Nå videreutvikler vi dagens system og dagens beredskapsplan slik at vi kan ta raskere grep i flere kommuner samtidig når det er nødvendig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Til alle de fem nivåene vil det foreslås et sett med tiltak som kan tas i bruk, men risikovurderingene og tiltakspakkene vil være fleksible og skal tilpasses lokale og regionale utfordringer.

