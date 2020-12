NTB Innenriks

Anbefalingen gjelder også for ansatte som har vært på steder med høy smittespredning de siste ti dagene, opplyste avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på regjeringens pressekonferanse onsdag.

De ansatte kan arbeide mens de venter på prøvesvar.

Vold la samtidig til at det vil ta tid for kommuner med stort smittepress å justere sine systemer slik at det blir gjennomførbart.

