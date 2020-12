FHI: Ingen grunn til å slappe av selv om smittetallet er lavt

NTB Innenriks

R-tallet, som forteller hvor mange personer en koronasmittet smitter videre, er nå beregnet til 0,93, viser Folkehelseinstituttets ukesrapport. I begynnelsen av november var den beregnet til 1,4.

– Det betyr at utviklingen har snudd. Nå har vi en nedgang, sier avdelingsdirektør Line Vold til NTB.

Likevel kommer hun med en tydelig advarsel:

– Det er ingen grunn til å slappe av ennå. Vi må fortsatt være årvåkne og passe på å holde smittevernreglene. Situasjonen er skjør, og det kan fort snu andre veien igjen hvis vi nå tenker at vi har gjort unna det verste, sier Vold.

Hun viser til erfaring fra Danmark, som hadde en liten topp før smitten gikk litt ned. Så gikk det bratt opp igjen.

Færre testes

Helsemyndighetene er bekymret for økt smitte i forbindelse med juleselskaper og at folk reiser fra områder med høyt smittepress for å besøke familie andre steder i landet. Derfor ble det onsdag lagt fram flere nye smittevernråd for høytiden.

I uke 48 ble det registrert 2.883 koronatilfeller i Norge. Det er 21 prosent færre enn uka før, men samtidig ble 12 prosent færre testet.

FHI tror årsaken er at færre har oppsøkt lege med akutt luftveisinfeksjon enn for noen uker siden, samt at det er færre smitteutbrudd. Ved utbrudd blir det satt i verk smittesporing noe som fører til at mange tester seg. Vold viser også til at innstrammingen i reglene for innreise har gjort at det kommer færre og dermed testes færre folk som har kommet fra utlandet.

Vold tror nivået på testing er riktig og viser til at andelen som tester positivt, er relativt stabil. Andelen positive tester gikk ned fra 2,9 prosent i uke 47 til 2,6 i forrige uke.

– Det er ganske lavt. Det ser ikke ut som vi ikke leter godt nok, sier hun.

Bekymring for innvandrermiljøer

Men hun tilføyer at i enkelte innvandrermiljøer er en høy andel positive tester.

– Der må man se på hva man kan gjøre for å øke testaktiviteten i de gruppene.

Blant de meldte smittetilfellene var 35 prosent folk som er født utenfor Norge. 30 prosent av dem som ble innlagt i forrige uke var også utenlandsfødte. Men andelen utenlandskfødte synker i begge tilfeller.

(©NTB)