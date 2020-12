Equinor lover gransking etter brann på Tjeldbergodden

NTB Innenriks

Brannen ble meldt klokka 14.40. Det tok rundt én time å slukke den.

Det ble meldt om kraftig røykutvikling i et kompressorbygg ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden, og nødetatene rykket ut.

Ifølge operasjonsleder Tove Anita Asp hos politiet i Møre og Romsdal var det ingen eksplosjonsfare eller spredningsfare mens brannen pågikk.

Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi, kaller brannen en svært alvorlig hendelse.

– Heldigvis har ingen kommet til skade. Nå må vi komme til bunns i hva som har skjedd, slik at dette aldri kan skje igjen. Sikkerhet er det absolutt viktigste, sier Alfheim.

Alle gjort rede for

Kompressorbygget der brannen startet, er tre etasjer høyt, opplyser Eek.

– Det befant seg ikke personell inne i bygningen da brannen ble meldt. Personellet på anlegget ble raskt gjort rede for i forbindelse med evakuering, og ingen er meldt fysisk skadd, sier han.

Ifølge pressetalsperson Morten Eek i Equinor er det for tidlig å si noe om skadeomfanget. Det er heller ikke klart hva som er årsak til brannen.

– Dette vil nå bli undersøkt nærmere, sier han.

Inntil videre er alle anlegg på metanolfabrikken og luftgassfabrikken på Tjeldbergodden stengt ned. Det pågikk etterslukking på stedet utover ettermiddagen onsdag.

Tre fabrikker

Industrianlegget på Tjeldbergodden består av tre fabrikker: en metanolfabrikk, et gassmottaksanlegg og en luftgassfabrikk.

Anlegget ble offisielt åpnet 5. juni 1997. Metanolfabrikken er den største i Europa og har en produksjonskapasitet på 900.000 tonn metanol per år.

Tjeldbergodden står for omkring 25 prosent av Europas metanolproduksjon.

Equinor eier 82,01 prosent av fabrikken, mens ConocoPhillips Scandinavia har en eierandel på 17,99 prosent, ifølge Equinors hjemmesider.

Også i 2018 oppsto det en brann ved industrianlegget på Tjeldbergodden.

Bellona ser sammenheng

Den 28. september i år brøt det dessuten ut brann i én av de fem gassturbinene på Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. På anlegget, som nå er stengt fram til 1. oktober neste år, produseres det flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet.

Miljøstiftelsen Bellona hevder i en pressemelding at det både på Melkøya og på Tjeldbergodden er gjort betydelige innsparinger i vedlikeholdet.

– Når slike hendelser skjer tett opptil hverandre tyder det på et systemisk problem i Equinor. Det må gjøres en gransking av måten Equinor gjennomfører vedlikehold på, sier Bellona-sjef Frederic Hauge.

Equinor mener for sin del at det er for tidlig å trekke slike konklusjoner.

– Hendelser granskes alltid grundig for å kartlegge årsaksforhold. Det skjer i dette tilfellet også, sier Eek til NTB.

– Det er en pågående gransking på Melkøya, og også brannen på Tjeldbergodden vil bli gransket, sier han.

(©NTB)