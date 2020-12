43-åring dømt til forvaring for å ha sendt brevbombe til politiet

NTB Innenriks

Minstetiden er satt til åtte år. Dommen er i tråd med aktors påstand.

– Pakken inneholdt en eksplosiv innretning (bombe) konstruert til å detonere når pakken ble åpnet. Han sendte bomben for å drepe eller alvorlig skade ansatte i politiet og påføre store materielle skader, heter det i tiltalen.

Pakken var adressert til Lillestrøm politistasjon, men havnet 5. desember for to år siden på politiets postmottak på Follo politistasjon, som er felles mottak for hele Øst politidistrikt. Der ble det slått alarm da pakken skulle åpnes, og en ansatt fikk mistanke om at noe var galt. Bombegruppa kom raskt til stedet, og de valgte å uskadeliggjøre gjenstanden ved å avfyre skudd mot den.

Ingen personer ble skadd som følge av bomben.

Fant mannens DNA på bomben

Mannen ble også dømt for drapsforsøk på tre kvinner som jobbet i postrommet på Follo politistasjon. Ifølge sakkyndige inneholdt bomben en ekstremt brannfarlig væskeblanding, som kunne ha gitt personer i nærheten alvorlige eller dødelige brannskader dersom bomben hadde gått av.

– DNA-profil identisk med tiltaltes er funnet på lokket til bombeesken, på klypen som holdt ledningene, på sprayboksene og bobleplasten, står det i dommen.

Det er også flere andre bevis som knytter mannen til bomben.

Mannen nektet straffskyld for terrorbombingen, og sa i retten at han ikke hadde sendt brevbomben til politiet. Han sa i retten at hvem som helst kunne ha gått inn i leiligheten og tatt DNA fra ham derfra.

– Gikk til krig mot politiet

Han ble også funnet skyldig i åtte tilfeller av skadeverk mot Nedre Romerike tingrett og Lørenskog lensmannskontor over en firemånedersperiode fra 2017 til 2018. I alle tilfellene skrev mannen «10 år med justismord» med oransje spray på veggen til tingretten.

Advokat Svein Holden, som tidligere forsvarte 43-åringen, sa til NTB i august i år at mannen gjennom mange år har hatt et anstrengt forhold til politiet.

– Han ble i 2008 dømt for et seksualisert overgrep mot en jente som var like under 16 år. Det startet da. Han mener med fasthet at det ikke var tilfelle. Han står veldig fast på dette, og da gikk han i krigen mot politiet, sa Holden.

I 2008 ble den samme mannen også pågrepet etter en hendelse der han i fire timer forskanset seg og truet med å sprenge seg selv og en bil i luften utenfor Lørenskog lensmannskontor. Han ble pågrepet, og i bilen fant politiet bensin, gassflasker og andre eksplosjonsfarlige kjemikalier.

Mannen ble dømt for denne hendelsen i Nedre Romerike tingrett i 2010, men mener seg, ifølge den siste dommen, utsatt for et justismord.

Elden: Antar at mannen vil anke

Mannen har vært gjennom en rettsmedisinsk undersøkelse. De sakkyndige kom fram til at mannen ikke var psykotisk før han begikk handlingene han er dømt for, og retten mener derfor at han var strafferettslig tilregnelig.

Mannen ble frifunnet for kjøring uten gyldig førerkort og overvåking av andre beboere ved borettslaget der han bodde.

43-åringens nåværende forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NTB at dommen trolig vil bli anket.

– Siktede er glad for de poster han ble frifunnet for, men mener seg ikke skyldig i drapsforsøk. Jeg vil gå gjennom dommen sammen med ham, men antar at han vil ønske ny behandling i lagmannsretten av bombedelen av saken, sier Elden.