135 nye koronatilfeller i Oslo – 10 flere enn snittet den siste uken

135 smittede er 52 flere enn dagen før og 26 færre enn samme dag i forrige uke.

Det er også 12 færre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 147 smittede per dag. Det er totalt registrert 2.062 nye smittede i Oslo de siste to ukene.

Bydelene Grorud og Stovner har det høyeste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 190 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 685,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I bydel Stovner er det registrert 183 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 549,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 49 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 96,4 per 100.000 innbyggere.

