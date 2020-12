Utreisefristen for 18 år gamle Mustafa Hasan er utsatt til romjula

NTB Innenriks

Begrunnelsen er at Mustafa Hasan ikke har jordansk pass, og at han har tatt skritt for å skaffe seg slikt pass, opplyser hans advokat Nicolai Skjerdal til NTB.

Myndighetene har tidligere krevd at 18-åringen skulle forlate Norge innen 7. desember.

– Vi er glad for å slippe å se mot 7. desember, men at det nå faller i juletiden, er noe jeg synes er upassende. Fristutsettelsen er så knapp at jeg ser for meg at det kan bli aktuelt for oss å be om ytterlige utsettelse, sier advokat Nicolai Skjerdal til NTB.

Saksøker staten

Saken om Hasan, som kom til Norge sammen med familien som seksåring, har vakt mye engasjement. Søndag viste demonstranter sin støtte utenfor Stortinget og krevde at han får bli i landet. Tirsdag hadde over 18.000 mennesker signert en underskriftskampanje til støtte for Mustafa Hasan. Advokat Skjerdal sier Mustafa setter stor pris på mobiliseringen.

– Etter min bestemte mening oppfyller han kravene for opphold på humanitært grunnlag, sier Skjerdal, og fortsetter:

– Vi er ferd med å ta ut søksmål og begjærer samtidig at det fattes en avgjørelse om midlertidig opphold for Mustafa så lenge rettstvisten ikke avklart.

Søksmålet vil tatt ut i Oslo tingrett før jul.

Broren i Norge

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og denne måneden mottok han et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (Une) om å forlate landet innen 7. desember.

I tillegg er en bror også fortsatt i Norge.

Underskriftskampanje

Medelevene på Nesbru videregående i Asker samler nå underskrifter for at Mustafa Hasan (18) skal få fullføre videregående. Elevrådsleder Aleksandra Stenbock ved skolen sier elevene på skolen vil kjempe for at 18-åringen i det minste skal få fullføre utdannelsen sin.

– Med en gang han har det, kan han studere ved et universitet hvor som helst i verden, sier Stenbock til Budstikka.

Tirsdag hadde det kommet inn 18.880 underskrifter til kampanjen.