R-tallet i Bergen sank til 0,4 forrige uke

Administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus sier det er gledelig at tallet fortsetter å synke.

– Det er all grunn til å takke befolkningen for å følge tiltakene. Nedgangen er beviset på at de fungerer. Men det er også all grunn til å minne om at vi kommer fra et høyt smittevolum og at vi ikke må senke guarden ennå. Jobben er ikke over, sier han i en pressemelding.

Feilmarginen er mellom 0,3 og 0,7, ifølge Helse Bergen.

Ved slutten av forrige uke meldte helseforetaket at R-tallet, som også omtales som smittetallet, var på 0,6.

