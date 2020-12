Mot kontrollhøring i januar om oljeåpning i nord

NTB Innenriks

Heller ikke tirsdag ble det formelt tatt noen beslutning i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om høring i saken, men SVs Freddy André Øvstegård bekrefter at det går den veien.

– Det er svært sannsynlig at vi går for høring. Det er et forslag om at høringen holdes 14. januar, sier han til NTB.

Kjernepunktet i saken er om regjeringen hadde gitt Stortinget all relevant informasjon da det ble åpnet for oljeaktivitet i det enorme havområdet i 2013.

For en uke siden opprettet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kontrollsak.

I en eventuell høring er det ventet at både dagens olje- og energiminister Tina Bru (H) og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) vil bli innkalt. Borten Moe hadde ansvaret da Barentshavet sørøst ble åpnet.

Stortinget hadde tilgang til én rapport fra Oljedirektoratet da beslutningen om å åpne for oljeleting ble tatt i 2013. Men Oljedirektoratet utarbeidet også et internt notat, som konkluderte med at oljeleting i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt for Norge. Det fikk Stortinget aldri se.

Borten Moe mener at all relevant informasjon ble lagt fram for Stortinget.

(©NTB)