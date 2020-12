Etterforsker mulig trusselsituasjon på Vinstra

NTB Innenriks

I en pressemelding tirsdag opplyser politiet at mannen skal ha blitt holdt i ufrivillig forvaring i Midt-Gudbrandsdalen fra klokken 7 til 15 mandag.

Den fornærmede er fysisk uskadd og blir ivaretatt, skriver politiet videre.

Foreløpig er ingen pågrepet eller siktet i saken, men politiet ønsker tips. Særlig interessert er politiet i bilder og video fra biler som kjørte på gamle E6 mellom Vinstra og Kvam mellom klokken 7 og 8 mandag.

I tillegg ønsker politiet observasjoner av parkerte biler langs Baksidevegen mellom Kvam og Sjoa i tidsrommet mellom klokken 8 og 15.

Politiet opplyser at de mener dette er et enkeltstående tilfelle, og at det ikke er noen trussel mot andre i lokalmiljøet.

